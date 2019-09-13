После того, как заявитель сел в салон и автомашина немного проехала, водитель остановился и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему часы, мобильный телефон и деньги...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 58-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в разбое.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 27-летний москвич. Мужчина сообщил, что в Нижнем Сусальном переулке к нему подошел мужчина и предложил довезти до дома на такси. После того, как он сел в салон и автомашина немного проехала, водитель остановился и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему часы, мобильный телефон и деньги, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 850 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. У злоумышленника изъят предмет, похожий на нож.В настоящее время похищенное изъято.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60