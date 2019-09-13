Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Женщина переходила дорогу в неположенном местеВечером 12 сентября на улице Гагарина пенсионерка хотела перейти на другую сторону проезжей части. Скорее всего, к остановке напротив. Но не стала делать большой крюк к регулируемому переходу, а пошла в неположенном месте.Как сообщили в региональном ГИБДД, пожилую женщину сбил мотоциклист. Она скончалась на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все подробности происшествия. По предварительным данным, мотоциклист скрылся.