Обвиняемые незаконно осуществляли лов рыбы сетью на территории одного из озер в Гороховецком районе.

Дознавателями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении двух 45-летних местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).Фигуранты были задержаны весной текущего года в ходе совместного рейда участковых уполномоченных полиции и представителей Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Обвиняемые незаконно осуществляли лов рыбы сетью на территории одного из озер в Гороховецком районе.В результате противоправных действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен имущественный ущерб на сумму 1500 рублей.В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.