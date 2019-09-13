13.09.2019

2019-09-13 15:50:24

В Грузии застрелили гражданина России

На юге Грузии в селе Гора неизвестный застрелил 65-летнего россиянина. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.



Подробностей случившегося пока не поступало. Совершившему преступление лицу грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, пишет .