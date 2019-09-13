В результате ударов молний на востоке Индии девять человек погибли, 23 получили ранения в округе Гархва в штате Джаркханд.

В результате ударов молний на востоке Индии девять человек погибли, 23 получили ранения в округе Гархва в штате Джаркханд, передает РИА Новости.Как сообщают местные СМИ, администрация штата выплатит компенсации родственникам жертв, пострадавшим​ будет оказана необходимая медицинская помощь​​.В июле в этом же штате погибли от ударов молний 12 человек, а в соседнем штате Бихар жертвами молний стали 39 человек.