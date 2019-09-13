В четверг в Кемерове подросток совершил поджог детского лабиринта. От развлекательного строения остался лишь металлический каркас. Шалость попала на видео, снятое камерой наблюдения.

В четверг в Кемерове подросток совершил поджог детского лабиринта. Пожар быстро охватил все строение, от которого в итоге остался лишь металлический каркас.Издание VSE42.Ru сообщило, со ссылкой на собственный источник, что незадолго до пожара группа подростков взломала кафе в парке имени Веры Волошиной. Нарушители проникли внутрь и употребили находившийся там алкоголь, после чего один из них подошел к стоявшему неподалеку детскому аттракциону и спалил его — приехавшим пожарным спасти строение от огня не удалось.В настоящее время полиция устанавливает личности хулиганов.