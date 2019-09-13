Депутаты костромской облдумы одобрили выделение денег для организации работы регионального фонда

Депутаты костромской облдумы одобрили выделение денег для организации работы регионального фондаВ Костромской области для реализации дополнительных мер по достройке проблемных многоквартирных домов создан фонд по защите прав граждан – участников долевого строительства. На минувшем заседании облдумы депутаты внесли изменения в региональный бюджет для обеспечения финансирования организации.Администрация Костромской области уделяет особое внимание решению проблем обманутых дольщиков. Так, по инициативе главы региона Сергея Ситникова в прошлом году был принят закон, который позволил находить для достройки проблемных домов инвесторов, компенсируя их затраты за счет предоставления земельных участков без торгов.Данный механизм доказал свою эффективность. В 2018 году с его использованием было достроено три проблемных дома, квартиры получили 142 семьи. С начала 2019 года, в том числе, благодаря привлечению инвесторов, было введено в эксплуатацию еще шесть проблемных домов - в новые квартиры въехали 322 дольщика.В связи с высокими объемами необходимого финансирования часть проблемных объектов власти региона планируют достроить с привлечением средств федерального фонда по защите прав дольщиков. В августе в администрации Костромской области принято постановление о создании аналогичного регионального фонда. С привлечением федерального финансирования в городе Костроме планируют достроить четыре многоквартирных дома. В том числе, три недостроенных объекта ООО ИСПО «Костромагорстрой» (на ул. Галичской и микрорайне Новый город).Вчера на заседании Костромской областной Думы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в региональный бюджет. В частности, по инициативе губернатора в главный финансовый документы области были внесены поправки о выделении средств для обеспечения работы регионального фонда по защите прав дольщиков. Депутаты данное обращение поддержали и приняли изменения в бюджет.«Решение проблем обманутых дольщиков - на постоянном контроле и у областной администрации, и у депутатов. Действует областной закон о выделении земельных участков санаторам. И только с начала этого года более 300 костромичей получили ключи от своих квартир. Вместе с тем, понимаем, что для завершения строительства всех проблемных домов одних региональных механизмов не хватит, нужно привлечение федеральных средств. Для этого на уровне федерации и на уровне региона и создается фонд поддержки участников долевого строительства. Сегодня по инициативе губернатора Сергея Константиновича Ситникова заложена основа для эффективной работы этого фонда», - прокомментировал заместитель председателя Костромской областной Думы Иван Богданов.