Депутаты костромской облдумы одобрили выделение денег для организации работы регионального фонда
Депутаты костромской облдумы одобрили выделение денег для организации работы регионального фонда
В Костромской области для реализации дополнительных мер по достройке проблемных многоквартирных домов создан фонд по защите прав граждан – участников долевого строительства. На минувшем заседании облдумы депутаты внесли изменения в региональный бюджет для обеспечения финансирования организации.
Администрация Костромской области уделяет особое внимание решению проблем обманутых дольщиков. Так, по инициативе главы региона Сергея Ситникова в прошлом году был принят закон, который позволил находить для достройки проблемных домов инвесторов, компенсируя их затраты за счет предоставления земельных участков без торгов.
Данный механизм доказал свою эффективность. В 2018 году с его использованием было достроено три проблемных дома, квартиры получили 142 семьи. С начала 2019 года, в том числе, благодаря привлечению инвесторов, было введено в эксплуатацию еще шесть проблемных домов - в новые квартиры въехали 322 дольщика.
В связи с высокими объемами необходимого финансирования часть проблемных объектов власти региона планируют достроить с привлечением средств федерального фонда по защите прав дольщиков. В августе в администрации Костромской области принято постановление о создании аналогичного регионального фонда. С привлечением федерального финансирования в городе Костроме планируют достроить четыре многоквартирных дома. В том числе, три недостроенных объекта ООО ИСПО «Костромагорстрой» (на ул. Галичской и микрорайне Новый город).
Вчера на заседании Костромской областной Думы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в региональный бюджет. В частности, по инициативе губернатора в главный финансовый документы области были внесены поправки о выделении средств для обеспечения работы регионального фонда по защите прав дольщиков. Депутаты данное обращение поддержали и приняли изменения в бюджет.
«Решение проблем обманутых дольщиков - на постоянном контроле и у областной администрации, и у депутатов. Действует областной закон о выделении земельных участков санаторам. И только с начала этого года более 300 костромичей получили ключи от своих квартир. Вместе с тем, понимаем, что для завершения строительства всех проблемных домов одних региональных механизмов не хватит, нужно привлечение федеральных средств. Для этого на уровне федерации и на уровне региона и создается фонд поддержки участников долевого строительства. Сегодня по инициативе губернатора Сергея Константиновича Ситникова заложена основа для эффективной работы этого фонда», - прокомментировал заместитель председателя Костромской областной Думы Иван Богданов.