В Красноярске возобновят работы по проектированию метро. Известно, что первая линия подземки будет пересмотрена. Она будет состоять из девяти станций и станет полностью подземной, общая протяженность составит около двенадцати километров.

В Красноярске возобновят работы по проектированию метро. Известно, что первая линия подземки будет пересмотрена. Она будет состоять из девяти станций и станет полностью подземной. Общая протяженность составит около двенадцати километров. На эти цели выделят в общей сложности более 950 миллионов рублей.Подрядчика, который продолжит разработку метрополитена, уже определили. Следующим этапом станут инженерно-геологические изыскания. "Сроки окончания строительства определены контрактом, это конец 2020 года. К этому моменту мы должны получить готовый проект и положительное заключениее Госэкспертизы", — рассказал ГТРК "Красноярск" министр транспорта Красноярского края Константин Димитров