В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония, в ходе которой в ряды военно-патриотического клуба приняли 8-летнего меленковца.

Сотрудники ОМВД России по Меленковскому району в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения пригласили в отдел членов военно-патриотического движения «Юнармия». В мероприятии принял участие председатель Общественного совета при ОМВД И.В. Долженков.Встретил ребят заместитель начальника полиции по оперативной работе подполковник полиции В.Н. Назаров, который рассказал о ключевых задачах органов внутренних дел и ответил на вопросы ребят о порядке приема сообщений и заявлений от граждан.Продолжилось мероприятие в музее Отдела. В ходе экскурсии гостям рассказали об истории становления отдела, значимых вехах, службах, которые существовали раньше, и новых направлениях деятельности, по которым сотрудники работают сегодня. Особенно ребят заинтересовали биографии известных земляков, которые в свое время стояли в одном ряду вместе с другими солдатами правопорядка.После музея ребят пригласили в актовый зал, где их уже ждали сотрудники патрульно-постовой службы.С интересом мальчишки и девчонки слушали полицейских, рассказывающих о том, какие специальные средства сегодня состоят на вооружении у сотрудников полиции. Практически все подростки изъявили желание примерить экипировку. На память у ребят остались масса фото.Завершением мероприятия стала торжественная церемония, в ходе которой в ряды военно-патриотического клуба приняли 8-летнего меленковца. Юный член клуба в присутствии полицейских и товарищей произнес текст Присяги, а также пообещал, что будет активно содействовать полиции в защите закона и порядка в родном городе.