В Приморском крае продолжают ликвидацию последствий августовских ливней. О ходе работ главе региона Олегу Кожемяко сообщили на заседании оперативного штаба по ЧС, передают Вести: Приморье со ссылкой на представителей краевой пресс-службы ГО и ЧС.

В Приморском крае продолжают ликвидацию последствий августовских ливней. О ходе работ главе региона Олегу Кожемяко сообщили на заседании оперативного штаба по ЧС, передают "Вести: Приморье" со ссылкой на представителей краевой пресс-службы ГО и ЧС.Как рассказали в профильных ведомствах, в настоящий момент рабочие восстановили проезд ко всем пострадавшим населенным пунктам Приморья. Объекты ЖКХ продолжают работу в штатном режиме. "В настоящий момент еще идут работы по уплотнению дорожного полотна в поселке Безверхово", – заявил начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Богачев.Олег Кожемяко дал распоряжение главам муниципалитетов и дорожным службам направить все усилия на восстановление дорог. Работы должны быть завершены перед наступлением холодов. "Для этих целей мы выделим дополнительные средства. А вам необходимо привести дороги в порядок", – прокомментировал глава края.Глава региона также выразил слова благодарности всем, кто участвовал ликвидации последствий стихии. И отметил, что самый трудный период уже пройден. "Сейчас мы должны оказать адресную помощь населению, в особенности пожилым - закупить стройматериалы, убрать территории. Мы имеем такую возможность, режим ЧС все еще не снят. Параллельно с этим нужно взять по контроль обеспечение жителей дровами. Так как отопительный сезон — уже скоро", – обозначил губернатор.