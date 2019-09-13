Свои противоправные действия мужчина оправдал алкогольным опьянением

Свои противоправные действия мужчина оправдал алкогольным опьянениемВ конце августа в дежурную часть полиции в Юрьев-Польском районе обратился 43-летний мужчина, у которого угнали автомобиль «Лада-219110».Правоохранителям потерпевший пояснил, что встретил на дороге незнакомого мужчину, который остановил машину и, угрожая ножом, потребовал отвезти его в одно из сёл. Водитель, опасаясь за свою жизнь, покинул машину, а злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, угнал автомобиль.Через несколько часов задержали 41-летнего жителя Юрьев-Польского района. Свои противоправные действия мужчина оправдал алкогольным опьянением.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.