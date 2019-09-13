После получения гражданкой денежных средств в размере более 1 млн 200 тысяч рублей выяснилось, что представленные ею документы были поддельными...

Оперативниками ОМВД России по Гагаринскому району задержана жительница Московской области, подозреваемая в мошенничестве с кредитом.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от представителя столичного банка. Мужчина рассказал, что в их организацию обратилась жительница Московской области с целью оформления кредита. Однако после получения гражданкой денежных средств в размере более 1 млн 200 тысяч рублей выяснилось, что представленные ею документы были поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали 36-летнюю подозреваемую.Следственным отделением ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56