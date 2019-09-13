В дальневосточном национальном парке Земля леопарда ученые установили фотоловушку напротив брошенной в лесу кабины от ГАЗ-66 и сняли уникальные кадры с животными, проявившими интерес к сломанному грузовику.

В дальневосточном национальном парке "Земля леопарда" ученые установили фотоловушку напротив брошенной в лесу кабины от ГАЗ-66 и сняли уникальные кадры с животными, проявившими интерес к сломанному грузовику.К нему за короткий период времени наведались два медведя, амурский тигр и еще несколько мелких обитателей парка.Особенный интерес проявил гималайский медведь, излазивший кабину вдоль и поперек. Здесь он принимал пищу, укрывался от дождя и исследовал каждый квадратный сантиметр останков сломанной машины.Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" не без юмора прокомментировал опубликованное заповедником видео: "Каждый дальневосточник мечтает о собственном автомобиле, и медведи, видимо, не исключение. Популярность кабины среди животных неслучайна: она ярко выделяется на общем лесном фоне и хорошо заметна местным жителям, которые привыкли к необычному объекту. Забытый людьми предмет может выполнять функцию меточной площадкой, где звери оставляют мочу и шерсть, обмениваясь информацией о своем виде, поле и возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию – в метках могут содержаться самые разные важные сообщения."