Сразу после свадьбы знаменитости отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот. Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились сегодня днем.

Сразу после свадьбы знаменитости отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот.Ксения Собчак и Константин Богомоловпоженились сегодня днем.В церковь молодожены прибыли уже не на катафалке, в котором покинули ЗАГС, а на роскошной карете, запряженной четверкой черных лошадей. Ксения вошла в дом господень, прикрываясь от вспышек камер белой вуалью.На церемонию венчания удалось попасть только самым близким для молодой семьи людям. Родственники и друзья прибыли засвидетельствовать новый союз. Среди приглашенных гостей журналисты заметили телеведущего Андрея Малахова, сообщает Телеграмм-канал Life Shot.