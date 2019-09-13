Сразу после свадьбы знаменитости отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
поженились сегодня днем.
Сразу после свадьбы знаменитости отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
поженились сегодня днем.
В церковь молодожены прибыли уже не на катафалке, в котором покинули ЗАГС, а на роскошной карете, запряженной четверкой черных лошадей. Ксения вошла в дом господень, прикрываясь от вспышек камер белой вуалью.
На церемонию венчания удалось попасть только самым близким для молодой семьи людям. Родственники и друзья прибыли засвидетельствовать новый союз. Среди приглашенных гостей журналисты заметили телеведущего Андрея Малахова, сообщает Телеграмм-канал Life Shot.