ВКонтакте впервые открывает собственную научную лабораторию — в МФТИ, одном из ведущих технических вузов страны. Студенты и сотрудники лаборатории будут изучать и развивать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

ВКонтакте впервые открывает собственную научную лабораторию — в МФТИ, одном из ведущих технических вузов страны. Студенты и сотрудники лаборатории будут изучать и развивать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.Кураторами лаборатории станут разработчики VK. Вместе с ними студенты МФТИ смогут написать исследовательские работы, создать экспериментальные продукты и решить задачи, которыми сейчас занимается Команда ВКонтакте. Лаборанты будут получать ежемесячное денежное вознаграждение.Научные исследования будут проводиться по направлениям:понимание и генерация естественного языка;компьютерное зрение;мультимодальные нейронные сети;рекомендательные системы.Попасть в лабораторию смогут студенты МФТИ, которые пройдут конкурсный отбор. Подробнее о нём можно узнать на сайте вуза.Иван Козлов, директор по продукту ВКонтакте:«Развитие искусственного интеллекта приближает следующую индустриальную революцию. Алгоритмы смогут решать задачи, которые пока легко даются только людям. Поэтому лаборатория в МФТИ — это про развитие всего IT-направления в России. Лаборатория много значит и для ВКонтакте. Мы активно внедряем методы машинного обучения в разные продукты — например, на них построены рекомендации и умная лента новостей. Исследования и разработки студентов могут стать основой для будущих нововведений».Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ:«Разумеется, нам, как техническому вузу, очень интересно сотрудничество с ВКонтакте. В лаборатории наши студенты смогут решить уникальные задачи и получить новые знания в области чистой и прикладной математики. Уверен, что результатом работы станут заметные в научной среде проекты. Ведь для развития соцсетей нужны очень серьёзные знания теории графов и искусственного интеллекта — и наша физтех-школа традиционно сильна в этих направлениях».Проект возглавит руководитель Команды прикладных исследований ВКонтакте Павел Калайдин. Он работает в компании с 2015 года: например, отвечал за разработку ленты новостей, её алгоритмы ранжирования, определение тематики публикаций и внедрение моделей машинного обучение в модерацию контента. Сейчас отдел Павла развивает технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Например, его команда создала нейросеть, генерирующую новостные заголовки.