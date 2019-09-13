Указом Президента Российской Федерации 7 сентября 2019 года на эту должность назначен генерал-майор полиции Павел Каранда.

Сегодня в Симферополе Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу Министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Павла Каранду, который назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации 7 сентября 2019 года. В мероприятии приняли участие Глава республики Сергей Аксенов, руководящий состав регионального МВД и территориальных органов на районном уровне, представители ветеранской организации и Общественного совета при МВД по Республике Крым.Владимир Колокольцев отметил, что Павел Каранда имеет большой опыт управленческой работы и пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава: «Это грамотный и принципиальный руководитель, внимательный, ответственный – настоящий профессионал». Глава МВД России подчеркнул, что республиканскому Министерству внутренних дел уделяется особое внимание, и на федеральном уровне сделано многое для того, чтобы организовать работу максимально эффективно. За 5 лет в структуре территориальных органов созданы подразделения по противодействию экстремизму, госзащиты, дознания и ряд других. Выделены дополнительные штатные единицы для укрепления позиций по ключевым направлениям деятельности, последовательно решаются вопросы материально-технического оснащения. На территории республики развернута система фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Для республиканского Экспертно-криминалистического центра приобретены две передвижные лаборатории, организовано производство экспертиз по шести новым для субъекта специальностям, развиваются ДНК-лаборатории.По словам Владимира Колокольцева, принимаемые меры наряду с результативной работой личного состава позволили улучшить показатели по ряду направлений оперативно-служебной деятельности: «Сократилось число преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие. Несмотря на возрастающую туристическую активность, в текущем году почти на 10% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий».Вместе с тем Глава ведомства потребовал наращивать усилия по раскрытию преступлений, усилению контроля за качеством предварительного расследования, противодействию незаконному обороту наркотиков, обеспечению экономической безопасности в регионе. «Необходимы дополнительные меры по профилактике правонарушений на улицах и иных общественных местах. На полуостров ежегодно приезжают миллионы гостей, которые должны чувствовать себя защищенными», – констатировал Владимир Колокольцев. Завершая выступление, Глава МВД России пожелал Павлу Каранде успехов в работе и вручил ему служебное удостоверение.Справочно:Павел Леонидович Каранда родился в 1964 г. в г. Омске. С 1981 по 1985 год проходил очное обучение в Омской высшей школе милиции МВД СССР. С 1985 по 2002 год работал на различных должностях в уголовном розыске и управлении по борьбе с организованной преступностью, пройдя путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника криминальной милиции Североморского ГОВД Мурманской области. В 2002 году назначен на должность начальника ОВД Ленинского округа г. Мурманска, а в 2005 году возглавил Управление уголовного розыска УВД Мурманской области. В 2009 году Павел Каранда назначен на должность начальника УВД по г.Мурманску, а в следующем году –- на должность первого заместителя начальника УВД – начальника криминальной милиции УМВД по Мурманской области.В 2011 году П.Л. Каранда назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Вологодской области. С 2013 года - заместитель начальника УМВД России по Вологодской области – начальник полиции.Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2016 года № 578 назначен заместителем Министра внутренних дел по Республике Крым – начальником полиции.Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 537 П.Л. Каранда присвоено звание - генерал-майор полиции.Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2019 года № 425 Павел Леонидович Каранда назначен Министром внутренних дел по Республике Крым.