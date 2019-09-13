А также как не переплачивать за расчетно-кассовое обслуживание

А также как не переплачивать за расчетно-кассовое обслуживаниеКогда предприниматель выбирает банк для открытия расчетного счета, он оценивает репутацию организации, условия обслуживания и качество сервиса. Специально для растущего бизнеса ПСБ разработал программу обслуживания «Бизнес Старт», которая позволяет просто, быстро и грамотно проводить необходимые операции по счету на выгодных условиях.Просто, быстро, понятноПо словам Натальи Лабазовой, руководителя ООО «Оникс», процесс открытия расчетного счета в ПСБ простой и понятный для клиентов. «Мой бизнес, можно сказать, вырос в ПСБ. Первый расчетный счет я открыла здесь в 2011 году как индивидуальный предприниматель, в 2019-ом пришла сюда, чтобы открыть третий расчетный счет для ООО, - рассказывает Наталья. – Уровень сервиса заметен в ПСБ уже при первом посещении. Открыть счет в банке можно бесплатно в удобное для клиентов время, весь процесс занимает около 15 минут. На открытый через ПСБ расчётный счет реквизиты предоставляются сразу же после подачи заявки. Среди основных дополнительных услуг Промсвязьбанка – бесплатная выдача бизнес-карты и бесплатное подключение к интернет-банкингу. К слову, здесь очень удобный интернет-банк «Мой бизнес». Через него провожу обязательные платежи по налогам, заработной плате... Особо отмечу техническую поддержку в ПСБ: в банке очень внимательно относятся к нашим заявкам. А в целом – в любое время здесь можно получить квалифицированную поддержку и помощь».Бесплатный РКО за рекомендацию банкаРегиональный директор ОО «Владимирский» Виктор Демидов отмечает, что условия, которые сегодня предлагает ПСБ, одни из самых выгодных для начинающего бизнеса. ПСБ нацелен на привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание в банк.Акция ПСБ «Вместе выгодно!» для индивидуальных предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса позволяет месяц не платить за РКО.Любой предприниматель, у которого открыт расчетный счет в банке, может порекомендовать расчетно-кассовое обслуживание в ПСБ своим партнерам и контрагентам и получить за это бонусы. За каждого привлеченного клиента банк на месяц отменит комиссию за ведение счета и за платежи через интернет-банк, а плата за смс-уведомления будет отменена на три месяца.РКО – в подарок вашим коллегам!Компания, подключившаяся по рекомендации действующего клиента ПСБ, также получит выгодное предложение в рамках акции: три месяца расчетно-кассового обслуживания и смс-уведомлений в подарок, а также бесплатный месяц платежей в интернет-банке «Мой бизнес».Для участия в акции действующий клиент может через мобильный или интернет-банк направить своему партнеру приглашение воспользоваться РКО в ПСБ или просто рассказать о такой возможности. Бонусы активируются, если новый клиент откроет счет в банке по рекомендации. Он может подать заявку, перейдя по полученной ссылке. После этого с ним свяжется специалист контакт-центра и предложит удобный вариант личной подачи документов.Зарезервировать расчетный счет можно также через контакт-центр или в отделении банка. В таком случае нужно будет назвать ИНН компании клиента, пригласившего принять участие в акции.По программе обслуживания «БИЗНЕС СТАРТ»:Открытие расчетного счета в рублях – БЕСПЛАТНО.Ведение расчетного счета БЕЗ КОМИССИИ.До 3-х платежей через интернет-банк – БЕСПЛАТНО.Внесение наличных на счет – БЕСПЛАТНО.Платежи в бюджет РФ (налоги, сборы, таможенные платежи, пени и штрафы) – БЕСПЛАТНО.Переводы в пользу ФЛ – БЕСПЛАТНО**До 150 000 рублей в месяц.