Ему досталась зона №1

Ему досталась зона №1Стало известно, кто будет отвечать за мусор в Алекандровском, Кольчугинском, Киржачском, Петушинском, Собинском и Юрьев-Польском районах. Крупная компания «Хартия» выбрана регоператором по зоне №1.В финальном этапе конкурса участвовали 6 компаний. Сообщают, что «Хартия» оценила свои услуги за девять лет в размере 3,34 млрд рублей, в то время как конкуренты запросили больше.Компания обслуживает 2 округа Москвы, Ногинский район, Тулу и 2 района области, Ярославль и Ярославскую область.Напомним, ранее во Владимирской области выбрали регионального оператора по зоне №3. Им стал ООО «Эко-Транс», которое будет обслуживать Муромский, Гусь-Хрустальный, Селивановский и Меленковский районы.