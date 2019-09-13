Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отказалась приходить на свадьбу заклятой подруги – телеведущей Ксении Собчак. Балерина испугалась очередной провокации.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отказаласьприходить на свадьбу "заклятой" подруги – телеведущей Ксении Собчак. Балеринаиспугалась очередной провокации.Танцовщица получила приглашение на бракосочетание от самойтеледивы. За неделю до торжества Ксения Собчак сама позвонила Анастасии Волочковой.Балерина была готова согласится, но ровно до того момента, покажурналистка не озвучила свою просьбу. Собчак предложила Волочковой станцевать намероприятии."Настя, не могла бы ты открыть нашу свадьбу танцемумирающего лебедя. У нас будет живой оркестр, это будет фееричное выступление!"– цитирует Ксению Анастасия.Бывшая прима Большого театра засомневалась. Она попыталасьуточнить, где именно будет проводиться торжество, однако телеведущая ей неответила.После с Волочковой связывался жених Собчак – режиссер КонстантинБогомолов, тоже со странным предложением. Он сказал, что выход Анастасии должен выглядеть смешно. Артистка опятьспросила о локации свадьбы, но безуспешно – избранник телеведущей молчал, какпартизан."И они пропали на три дня. Потом появляется организатор ихсвадьбы и предлагает обсудить мой танец. Я еще раз попросила уточнить местособытия, поскольку мне надо понимать, какое там покрытие на площадке, посколькумне танцевать на пуантах...." – рассказала Волочкова.Анастасия говорит, что долго думала – соглашаться или нет напредложение "заклятой" подруги. Но после того, как ее дочь Ариадна высказаласькатегорически против участия в этом представлении, балерина решила не появляться насвадьбе Собчак."Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь воспользоваласьради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраивает скандалы, ведетсебя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью и человечностью, потерявсобственную совесть. И эти инсинуации происходят на протяжении 20 лет нашегознакомства…" – говорит Анастасия Волочкова.Балерина считает, что есть святые вещи, на которыхпиариться грешно, шутить и превращать их в несмешную клоунаду непозволительно никому.Анастасия Волочкова считает, что недопустимо устраивать "псевдоженитьбы,псевдоболезни и псевдорождения детей". Пишет сайт .