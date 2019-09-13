Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 12 сентября, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым он провел встречу с обманутыми дольщиками. Впервые участие в ней приняли руководители компании ДОМ.РФ Александр Плутник и Олег Говорун. Было решено, что при помощи корпорации будет достроен 31 проблемный объект.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 12 сентября, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым он провел встречу с обманутыми дольщиками. Впервые участие в ней приняли руководители компании ДОМ.РФ Александр Плутник и Олег Говорун. Было решено, что при помощи корпорации будет достроен 31 проблемный объект.Открывая встречу, Вячеслав Володин напомнил, что вплотнуюситуацией с обманутыми дольщиками в регионе занялись с 2017 года, когда былисданы первые дома. Особо спикер отметил заслуги губернатора, его активноеучастие в этом вопросе.Валерий Радаев в свою очередь подчеркнул, что приподдержке председателя нижней палаты найдены новые возможности решения проблемы.За 2017-2018 годы достроено 20 домов, жилье получили более двух тысяч человек,а в этом году планируется ввести еще 10 домов, рассказал губернатор.Тем не менее, проблемными остаются 46 объектов, уточнилРадаев. 30 их них планируется завершить при поддержке компании ДОМ.РФ,рассказал глава региона. Для этих целей в прошлом месяце в регионе создалиспециализированную некоммерческую организацию."Особо отмечу, что по 6 домам степень готовности фактическинулевая, а по 4 – полностью отсутствует проектная документация. То есть речьидет о наиболее сложных и капиталоемких объектах, с которыми региону в одиночкуне справиться", – подчеркнул Радаев. Остальные дома достроят в рамкахинвестиционных проектов региона.Губернатор поблагодарил спикера Госдумы и ДОМ.РФ заподдержку. В решении проблемы обманутых дольщиков необходим индивидуальныйподход к каждому объекту, соблюдение не только сроков, но и качествастроительства, подчеркнул Радаев.Решить вопрос с обманутыми дольщиками и дать людям их жильепланируется в течение ближайших трех лет, отметил Вячеслав Володин."Из 46домов 30 будет достроено с помощью ДОМ.РФ, по схеме, где 89% составляютфедеральные средства и 11% – средства региона", – уточнил спикер Госдумы.По оценочным данным, на эти цели уйдет более 10 миллиардоврублей. "Благодаря тому, что Саратовская область занималась дольщиками, мы– в числе 5 регионов, которые могут войти в проект хоть завтра, используявозможности госкорпорации", – подчеркнул законодатель.В общей сложности без жилья в регионе остались 4669 человек,причем большая их часть – социально незащищенные граждане, в том числемногодетные семьи и ветераны труда, отметил Володин. "Из них 3786 получат квартиры либокомпенсации по проекту ДОМ.РФ, 883 – за счет регионального проекта", -уточнил спикер.Он посетовал, что деньги, которые люди заплатили за жилье,либо осели в чьих-то карманах, либо были использованы неэффективно. Спикерпризвал контрольно-надзорные органы добиться возвращения этих средств.В свою очередь глава ДОМ.РФ Александр Плутник отметил, чторабота ведется индивидуально по каждому дома. Он заверил участников встречи,что с пустыми руками они не останутся: получат новые квартиры или компенсацию вразмере рыночной стоимости жилья. "В течение трех лет ваша проблема будетрешена", – сказал руководитель компании.Сейчас идут подготовительные работы, к середине ноябрезавершится обследование состояния объектов, определится стоимость достройки,рассказал замглавы ДОМ.РФ Олег Говорун. "До конца года будет возможнозаключить контракт, и уже в этом году может начаться достройка 13 домов".– отметил он. Решение по срокам достройки или получения компенсаций будутприняты в течение трех месяцев, уточнил Говорун.В ходе совещания было решено включить в список 30 домов ещеодин объект – ЖСК "Победитель". Таким образом, при поддержке ДОМ.РФбудет достроен 31 проблемный объект.