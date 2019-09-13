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<a href="https://33live.ru/novosti/13-09-2019-vrachi-reshayut-sudbu-naxodyashhejsya-pri-smerti-zavorotnyuk.html" target="_blank">Врачи решают судьбу находящейся при смерти Заворотнюк</a> - Новые подробности появились о самочувствии Анастасии Заворотнюк. Звезду сериала Моя прекрасная няня доставили из Польши в Москву на вертолете в неконтактном состоянии, и теперь медики решают вопрос, делать ли ей операцию.