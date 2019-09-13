В рамках мероприятия сотрудник полиции ответили на вопросы о специфике службы в разных подразделениях полиции.

Сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по Вязниковскому району в рамках проведения работы по профессиональному ориентированию подрастающего поколения встретились с учащимися Вязниковского технико-экономического колледжа.В ходе встречи врио начальника ОРЛС капитан внутренней службы Наталья Серебренникова рассказала будущим выпускникам колледжа о порядке поступления в вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских. Студенты узнали о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел. В частности было отмечено, что при отборе кандидатов особое внимание уделяется их образовательному уровню, деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.Студенты активно участвовали в мероприятии, задавали вопросы, интересовались темой трудоустройства после учебы. На все вопросы ребята получили компетентные ответы.Специально для ребят была организована правовая викторина. Сотрудники полиции, подводя итоги, отметили, что студенты продемонстрировали высокий уровень знаний в области правовых дисциплин.Сотрудничество полицейских со студентами в подобном формате будет продолжено.