Художник ищет хорошего специалиста. После аварии Никасу
Сафронову необходимо вправить позвонки.
Художник ищет хорошего специалиста. После аварии Никасу
Сафронову необходимо вправить позвонки.
После недавнего ДТП живописец мучается от боли в шее. Теперь
Никас Сафронов ищет мануального терапевта. Ему необходимо вправить
вылетевший позвонок.
По словам близкого друга художника, из-за боли Сафронов не
может нормально спать и полноценно двигаться. Звезде важно поправить здоровье
уже к следующей неделе – намечается открытие выставки картин Сафронова.
Напомним, 12 сентября попал в аварию. Живописец
двигался по Рублево-Успенскому шоссе на своем Range Rover, когда в него въехала
KIA. Знаменитый художник направлялся на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа
Аллы Вербер.
Отметим, что случившееся натолкнуло на
мысли о мистике. Он вспомнил, как в апреле этого года, в его день рождения,
Алла Вербер тоже попала в жуткое ДТП. Работница элитного магазина спешила на праздник
художника. Тогда светская львица отделалась легкими травмами и все же успела
его поздравить. И вот в подобную аварию попал сам Сафронов который ехал на
вечер памяти в 40-й день со дня смерти Вербер. Об этом сообщает .