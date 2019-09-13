Художник ищет хорошего специалиста. После аварии Никасу Сафронову необходимо вправить позвонки.

Художник ищет хорошего специалиста. После аварии НикасуСафронову необходимо вправить позвонки.После недавнего ДТП живописец мучается от боли в шее. ТеперьНикас Сафронов ищет мануального терапевта. Ему необходимо вправитьвылетевший позвонок.По словам близкого друга художника, из-за боли Сафронов неможет нормально спать и полноценно двигаться. Звезде важно поправить здоровьеуже к следующей неделе – намечается открытие выставки картин Сафронова.Напомним, 12 сентября попал в аварию. Живописецдвигался по Рублево-Успенскому шоссе на своем Range Rover, когда в него въехалаKIA. Знаменитый художник направлялся на вечер памяти фэшн-директора ЦУМаАллы Вербер.Отметим, что случившееся натолкнуло намысли о мистике. Он вспомнил, как в апреле этого года, в его день рождения,Алла Вербер тоже попала в жуткое ДТП. Работница элитного магазина спешила на праздникхудожника. Тогда светская львица отделалась легкими травмами и все же успелаего поздравить. И вот в подобную аварию попал сам Сафронов который ехал навечер памяти в 40-й день со дня смерти Вербер. Об этом сообщает .