Сергей Жуков и его супруга появились в новом выпуске Ютуб-шоу
Пятница с Региной. Лидер группы Руки вверх расчувствовался, говоря о наследниках.
Сергей Жуков и его супруга появились в новом выпуске Ютуб-шоу
"Пятница с Региной". Лидер группы "Руки вверх" расчувствовался, говоря о наследниках.
У 43-летнего артиста и его жены Регины Бурд трое детей: десятилетняя Ника, девятилетний Энджел и четырехлетний Мирон. Сергей Жуков много
времени посвящает наследникам. Знаменитость учит их быть самостоятельными.
Как выяснилось, отпрыски часто трудятся в семейной кондитерской.
Не так давно артист открыл небольшое предприятие по производству сладостей,
которое со временем разрастается.
"Работают – это страшно звучит, но у них, например, каникулы,
они могут заехать к нам на производство", – сказала Регина Бурд.
По словам супруги артиста, ее сын Энджел помогает собирать
коробки в кондитерской. За труд мальчик получает денежное вознаграждение. Сумма
поощрения зависит от того, сколько упаковок он сможет собрать за определенное
время.
Дочь четы – Ника – тоже "работает". Девочка помогает лепить сладкие
фигурки и украшения для тортов.
"Во-первых, это нужно, детям в наше время прививать
понимание, что деньги – это труд. Они не берутся у папы в кармане в заднем и не
воруются, и не просто берутся со стола", – высказался .
После артист
рассказал историю, которая буквально до слез умилила Регину Тодоренко. Артист
вспомнил, как его сын Энджел потратил все свои сбережения на подарок сестре.
"Представьте себе, это было до слез. Я реально плакал. Он в
магазине говорит: "Папа, могу я у тебя попросить, пожалуйста, я хочу Нике
купить подарок. Но у меня деньги в копилке дома. Можешь сейчас дать, я куплю".
Он дома отдает мне эти деньги, а я должен их взять. Я беру, понимаю, он копил
себе", – поведал артист.
в тот момент испытал смешанные чувства: с
одной стороны ему было жаль сына, с другой – "по-мужски" приятно. Вокалист рассказал,
что организовал Энджелу подработку, чтобы тот вновь наполнил копилку.