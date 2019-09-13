Сергей Жуков и его супруга появились в новом выпуске Ютуб-шоу Пятница с Региной. Лидер группы Руки вверх расчувствовался, говоря о наследниках.

Сергей Жуков и его супруга появились в новом выпуске Ютуб-шоу"Пятница с Региной". Лидер группы "Руки вверх" расчувствовался, говоря о наследниках.У 43-летнего артиста и его жены Регины Бурд трое детей: десятилетняя Ника, девятилетний Энджел и четырехлетний Мирон. Сергей Жуков многовремени посвящает наследникам. Знаменитость учит их быть самостоятельными.Как выяснилось, отпрыски часто трудятся в семейной кондитерской.Не так давно артист открыл небольшое предприятие по производству сладостей,которое со временем разрастается."Работают – это страшно звучит, но у них, например, каникулы,они могут заехать к нам на производство", – сказала Регина Бурд.По словам супруги артиста, ее сын Энджел помогает собиратькоробки в кондитерской. За труд мальчик получает денежное вознаграждение. Суммапоощрения зависит от того, сколько упаковок он сможет собрать за определенноевремя.Дочь четы – Ника – тоже "работает". Девочка помогает лепить сладкиефигурки и украшения для тортов."Во-первых, это нужно, детям в наше время прививатьпонимание, что деньги – это труд. Они не берутся у папы в кармане в заднем и неворуются, и не просто берутся со стола", – высказался .После артистрассказал историю, которая буквально до слез умилила Регину Тодоренко. Артиствспомнил, как его сын Энджел потратил все свои сбережения на подарок сестре."Представьте себе, это было до слез. Я реально плакал. Он вмагазине говорит: "Папа, могу я у тебя попросить, пожалуйста, я хочу Никекупить подарок. Но у меня деньги в копилке дома. Можешь сейчас дать, я куплю".Он дома отдает мне эти деньги, а я должен их взять. Я беру, понимаю, он копилсебе", – поведал артист.в тот момент испытал смешанные чувства: содной стороны ему было жаль сына, с другой – "по-мужски" приятно. Вокалист рассказал,что организовал Энджелу подработку, чтобы тот вновь наполнил копилку.