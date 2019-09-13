На свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова было около 300 гостей. Среди приглашенных оказалась и продюсер Яна Рудковская.

На свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова было около 300 гостей. Среди приглашенных оказалась и продюсер Яна Рудковская.На своей личной странице в социальной сети Instagram супруга Евгения Плющенко опубликовала трогательный ролик. На записи запечатлен первый поцелуй молодоженов.Ксения и Константин стоят на платформе ярко-красного цвета в свадебных нарядах. Вокруг них искрятся фейерверки. Все действие сопровождается классической музыкой и громким гулом гостей."Самый страстный поцелуй!", – отметила Рудковская.Язвительные пользователи Сети не упустили возможности написать очередную гадость. "К чему вся эта показуха? Не понимаю... Один пиар...", "Меня сейчас вырвет!", "Я думала, это отец и дочь", "Два дебила – это сила", "Думаю, не в последний раз Собчак замуж выходит", – брызгали ядом злопыхатели."Честно, даже смотреть не хочется", – брезгливо высказалась подписчица.Несмотря на критиков и завистников, многие все-таки порадовались за молодых и искренне пожелали им счастья. "Они подходят друг другу, и видно, что это любовь!", "Как же это чертовски мило!", "Так приятно смотреть", "Чувствуется любовь", – восторгались преданные фанаты.