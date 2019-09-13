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<a href="https://33live.ru/novosti/13-09-2019-zavorotnyuk-proignorirovala-vazhnoe-sobytie-v-zhizni-docheri.html" target="_blank">Заворотнюк проигнорировала важное событие в жизни дочери</a> - Общественность заинтригована тем, что происходит в жизни Анастасии Заворотнюк после того, как появились слухи о ее тяжелой болезни. Говорят, популярная актриса даже не пришла на презентацию магазина собственной дочери.