Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции российской стороны на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости продления антироссийских санкций. Официальный представитель Кремля напомнил об опасности попыток оказать давление на Москву.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции российской стороны на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости продления антироссийских санкций. Официальный представитель Кремля напомнил об опасности попыток оказать давление на Москву.В Кремле негативно восприняли слова Владимира Зеленского о том, что западные страны должны сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока ситуация в Донбассе не будет разрешена. С таким заявление президент Украины выступил во время своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.Аргументы против санкционной политики Запада у России не изменились. "Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту", – цитирует Дмитрия Пескова.Материал дополняется.