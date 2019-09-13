Президент Украины Владимир Зеленский, устроивший настоящую антироссийскую истерику во время выступления на форуме Ялтинская европейская стратегия, не нашел понимания даже среди своих традиционных союзников. Идею бывшего шоумена о продлении санкций против России не поддержал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Президент Украины Владимир Зеленский, устроивший настоящую антироссийскую истерику во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", не нашел понимания даже среди своих традиционных союзников. Идею бывшего шоумена о продлении санкций против России не поддержал президент Финляндии Саули Ниинисте.Призыв Владимира Зеленского, прозвучавший в преддверии его встречи с Владимиром Путиным, о продлении санкций против России, не вызвал большого ажиотажа в стане западных лидеров. Судя по всему, годы экономических потерь доказали им бесперспективность попыток оказать давление на политику Москвы экономическими методами.Так, президент Финляндии Саули Ниинисте напомнил, что когда санкции против России только вводились, то эксперты обещали крушение российской экономики, в результате которого Москва, по их уверениям, будет вынуждена отступить. "Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", – цитирует финляндского лидера.Материал дополняется.