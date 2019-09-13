Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему о новых идеях по возвращению Крыма, стоит успокоиться и начать тренировать выдержку, занимаясь йогой или дельфинотерапией. Об этом заявила депутат Наталья Поклонская.

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться йогой или дельфинотерапией.Ранее Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, речь идет о нескольких форматах, однако подробности он раскрывать отказался.По мнению Поклонской, перспектив у каких-либо форматов по возвращению Крыма в состав Украины нет. Депутат напомнила, что судьба Крыма решена была крымчанами до Зеленского и Трампа. Она рекомендовала им заниматься своими странами и тренировать выдержку."Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец – дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать", — сказала РИА Новости Поклонская.В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков посоветовал Зеленскому перестать заниматься ерундой и начать выстраивать полноценные отношения с Россией. Он подчеркнул, что Крым стал частью РФ "не в результате политической акции, а в результате исторического процесса", и никакие стратегии по возвращению Крыма не сработают. По его словам, это цивилизационный выбор, который был сделан задолго до 2014 года.