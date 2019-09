Енот Тема из Кемерова стал звездой Сети. Видео, как он едва ползает по полу, набрало сотни тысяч лайков. Однако многие пользователи осудили хозяев, отметив, что те слишком раскормили енота. Хозяйка Темы пояснила, что не такой уж он и жирненький, просто так развлекается, но диетолога ему все-таки наняла.

Енот Тема из Кемерова стал звездой Сети. Видео, как он едва ползет по полу, набрало сотни тысяч лайков. Мимо енота-толстяка не прошли даже американские СМИ. В частности, ролик разместило в своем "Твиттере" издание New York Post.Obese raccoon needs to go on a diet https://t.co/MO9TJs0GEn pic.twitter.com/LXwqSUGufd— New York Post (@nypost) 12 сентября 2019 г.Многие пользователи осудили хозяев, отметив, что те слишком раскормили енота.Хозяйка Темы Елена Троскина рассказала РИА Новости, что он, конечно, полный, но не слишком: енот, которому 3,5 года, весит 16 килограммов, и по своей природе он крупный.А то, что он ползает, – это не от полноты: Тема так развлекается, уверена Троскина.Она также пояснила, что зимой еноты впадают в дремоту — у них замедляется обмен веществ, и они накапливают жир.Хозяйка Темы сообщила, что наняла Теме ветдиетолога, чтобы он перед зимой набрался сил, но "истощать" его до 11 килограммов они не будут.Теме, по ее словам, достаточно скинуть пару килограммов, а новый рацион даст еноту дополнительную энергию.Елена также рассказала, что Тема хоть и полный, но на самом деле очень активный: любит бегать, скакать, гулять на улице, лазать по деревьям; а его любимое занятие – кататься с горки.Однако гуляет Тема с хозяйкой только летом, потому что зимой у енота мерзнут лапки.