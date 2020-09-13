Дополнительные 3 тыс. рублей будут выплачивать на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия.

Владимирские родители смогут получить дополнительнуюпомощь от государства уже в этом сентябре.. Речь идет о семьях, в которых родители лишились работы и получают пособие.Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Дополнительные 3 тыс. рублей будут выплачивать на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия. Это еще одна из мер поддержки населения, которую приняли на федеральном уровне в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.