Дополнительные 3 тыс. рублей будут выплачивать на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия.
Владимирские родители смогут получить дополнительную
помощь от государства уже в этом сентябре.
. Речь идет о семьях, в которых родители лишились работы и получают пособие.
Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Дополнительные 3 тыс. рублей будут выплачивать на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия. Это еще одна из мер поддержки населения, которую приняли на федеральном уровне в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.