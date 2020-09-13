Изданию Bloomberg удалось выяснить, как относится президент России Владимир Путин к Александру Лукашенко, отставку которого требуют многие жители Белоруссии. Оказалось, что Кремль держит нейтралитет в сложившейся ситуации.

Изданию Bloomberg удалось выяснить, как относится президент России Владимир Путин к Александру Лукашенко, отставку которого требуют многие жители Белоруссии. Оказалось, что Кремль держит нейтралитет в сложившейся ситуации.По словам пяти инсайдеров издания, Владимир Путин уверен в проигрыше белорусской оппозиции. Президент России якобы считает, что протестующие жители республики не смогут сместить Александра Лукашенко с поста.Так или иначе, российские власти озадачены количеством белорусов, которые выходят на митинги. Несмотря на недоверие к Лукашенко, Москва скептически относится к тому, что оппозиционеры с помощью уличных демонстраций смогут руководить страной.По этой причине Россия поддержит действующего президента Белоруссии. Но, чтобы не оказаться на проигравшей стороне, Москва поощрит передачу власти в республике.Бывший посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис допустил мысль, что Кремль в глазах белорусского народа станет соучастником действий Лукашенко. Политолог Михаил Виноградов не согласен с этим, поскольку уверен: республика очень важна для России.Напомним, встреча Лукашенко и Путина запланирована на 14 сентября. Лидеры двух стран обсудят насущные проблемы на переговорах в Сочи. Это будет первая встреча президентов после выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа.