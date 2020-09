13 сентября завершилась основная программа первой Российской креативной недели (Russian Creativity Week) – масштабного события, впервые объединившего 14 креативных индустрий в России. За 7 дней по всей стране прошло более тысячи мероприятий, а ключевой площадкой Недели стал Парк Горького в Москве, где состоялись бизнес-форум, концерты, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.

Мы уверены, что традиция проведения Российской креативной недели, станет ежегодной", – рассказала директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова. Ранее уверенность в том, что "Российская креативная неделя" станет ежегодным событием, выразил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он также предположил, что уже в 2021 году количество индустрий, отнесенных к креативным и представленных на событии, увеличится."Нашу инициативу поддержали лидеры мирового креативного сообщества: выдающиеся музыканты, художники, дизайнеры и режиссеры, эксперты, чье мнение формирует культурный код современного человечества. Нас поприветствовали главный куратор Design Miami Арик Чен, президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто, а первым международным партнером "Российской креативной недели" стала неделя дизайна в Милане (INTERNI Designer’s Week Milano). Как не раз звучало в Парке Горького в эти дни, новый ресурс 21 века – это не нефть, а креативная экономика. Уверена, что мы открыли дорогу новым значительным возможностям", – подчеркнула директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Инносоциум, креативный директор "Российской креативной недели" Елена Маринина.В рамках культурной программы "Российской креативной недели" прошли концерты хора и оркестра musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса, композитора и пианиста Кирилла Рихтера. Участие в образовательном и деловом блоках Недели приняли режиссеры Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, журналист и телеведущий Владимир Познер, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, генеральный продюсер RTVI, музыкант и поэт Сергей Шнуров, журналист и общественный деятель Ксения Собчак, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, сооснователь студии "Главкино" Илья Бачурин, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, художник Миша Most, олимпийский чемпион Алексей Немов и многие другие эксперты креативной сферы. Прямой разговор с представителями креативной молодежи провел Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.Хедлайнер "Российской креативной недели" Теодор Курентзис отметил, что подобные мероприятия дают импульс дальнейшему развитию креативной сферы, и особое внимание в этом процессе необходимо уделять регионам, предоставив возможность молодым и талантливым людям работать у себя на родине.Одним из ключевых мероприятий "Российской креативной недели" стал Creative Business Forum, объединивший крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических и юридических вопросов, стоящих перед креативными индустриями. Среди участников форума были первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" – начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кирилл Ильичев, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.Генеральным партнером программы форума стал – Фонд "Росконгресс". Программа была разработана совместно с интеллектуальным партнером форума – консалтинговой компанией EY.Участники бизнес-форума, среди прочего, обсуждали роль государства в судьбе креативных индустрий. Вот как этот вопрос прокомментировала Генеральный директор медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", куратор направлений "Кино" и "Телевидение" Ольга Паскина: "Чем меньше экономический рынок, тем больше должна быть доля государственного участия. И наоборот. Поддержка нужна, но необходимо стремиться к тому, чтобы творческие индустрии не бременем висели на шее у государства, а развивались сами и развивали экономический потенциал страны. В этом смысле Российская креативная неделя стала отличной платформой для диалога между представителями разных творческих секторов и государством. Важно, чтобы такие встречи проходили регулярно"."Первая "Российская креативная неделя" показала, что креативная индустрия находится в фокусе внимания государства. Будущее отрасли напрямую связано с нарастанием государственного интереса, открытостью к взаимодействию, его вдумчивым участием. Важно зафиксировать, что креативная индустрия нуждается в целостном подходе, поэтому первостепенной задачей становится формирование единой карты креативных инициатив страны. Эти три дня мы провели в интенсивном диалоге с представителями разных направлений, многие из которых были приглашены нами из регионов. Также очевидно, что именно культурные институции становятся для государства экспертом, способным оценить успех правительственной политики в содействии креативной индустрии. Только профессиональная экспертиза способна наделить государственную поддержку стратегическим характером. Надеюсь, что "Российская креативная неделя" получит продолжение и станет залогом планомерного развития сектора", – рассказала генеральный директор фонда V-A-C, куратор направления "Образование в креативных индустриях" Тереза Иароччи Мавика."Сейчас есть только одна задача, поверьте, только одна – постараться, чтобы "Российская креативная неделя" проходила каждый год. Пожалуйста, не останавливайтесь, вы уже сделали первый шаг, и поэтому я с удовольствием хочу поздравить организаторов с успешным проведениям мероприятия, а нас – с тем, что на карте мира появилась еще одна точка творческого притяжения", – отметил директор Belgrade Design Week, куратор направления "Дизайн" Йован Йеловац."Нам искренне нравится, как все прошло. Мы получили прекрасную возможность рассказать об игровой индустрии людям, которые с ней до этого не взаимодействовали. Все три дня аудитория была очень вовлечена. Люди были активны, они задавали вопросы, искренне интересовались тем, что здесь происходит, и почему игры настолько хайповые, а вся игровая индустрия – перспективная, растущая и богатая отрасль", – рассказал руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES), куратор направления "Разработка компьютерных игр" Антон Городецкий."Когда меня пригласили стать куратором лектория "Компьютерная графика", признаюсь, согласился из любопытства и особо ничего не ждал. Но был приятно удивлен масштабом происходящего. Мне показалось, это хороший сигнал, что на государственном уровне осознают, насколько важной частью нашей жизни являются креативные индустрии, и что им нужна поддержка. Рад, что подобное событие появилось, и очень надеюсь, что оно станет регулярным", – прокомментировал генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post, куратор направления "Компьютерная графика" Арман Яхин.В отдельном павильоне была представлена программа Минпромторга России – стратегического партнера "Российской креативной недели". Специальную площадку "Сделано в Москве", посвященную креативным индустриям столицы, организовал Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Десятки мероприятий на "Российской креативной неделе" проводят регионы страны: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – официальный партнер "Российской креативной недели", Пермский край, Тульская область и Нижегородская область.При поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы мероприятия "Российской креативной недели" прошли и на других площадках города: в Мультимедиа Арт Музее, ЦСИ "Винзавод", пространстве Artplay PORTAL, ЦТИ "ФАБРИКА", кластере Vernissage, на дизайн-заводе "Флакон" и заводе ГАММА. 14 сентября в театре "Практика" будет показан спектакль "Мастерской Брусникина" "Транссиб" – исследование России через двухнедельное путешествие в плацкарте.Вместе с Российской государственной библиотекой "Российская креативная неделя" подготовила , посвященных профессиям в креативных индустриях. На сайте Недели появилась цифровая полка с книгами для профессионалов креативных индустрий, составленная из фондов Национальной электронной библиотеки.В Парке Горького был организован молодежный медиа-центр, в работе которого приняли участие 250 волонтеров – студентов факультетов журналистики ведущих московских вузов.Информационные партнеры "Российской креативной недели": ТАСС, РИА Новости, Известия, Бизнес ФМ, Коммерсантъ, RNS, Gazeta.ru, Lenta.ru, радио Шоколад 98ФМ, Buro, The City, Афиша, Сноб, Sostav, Blueprint (информационный партнер культурной программы), ВКонтакте (официальная социальная сеть). Организаторы выражают партнерам благодарность за поддержку мероприятия.Генеральный партнер:НоватэкСтратегический партнер:МинпромторгОфициальные партнеры:Департамент Предпринимательства и инновационного развития города МосквыХанты-Мансийский автономный округ – ЮграОфициальный международный партнер:Interni Design weekПартнеры тематического блока:ОАО РЖДПепсикоПартнеры:ГазпромбанкПромсвязьбанкРоссийская государственная библиотекаSkillboxПарк ГорькогоАптеки СтоличкиАссоциация коммуникационных агентств России (АКАР)Партнеры культурной программы:Культура потребленияНижегородская областьТульская областьПермский крайИнтеллектуальный партнер:EYОфициальная вода Фестиваля:БайкалСправка:Российская креативная неделя (7-10 сентября – регионы России, 11-13 сентября – Москва) – главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, направленное на реализацию экономического потенциала творческого и креативного сообщества России."Российская креативная неделя" охватила 14 направлений: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование. Согласно международным стандартам эти сферы включены в понятие "креативные индустрии" – сектора экономики, связанного с интеллектуальной и творческой деятельностью. Все индустрии были представлены в развлекательном, образовательном и деловом блоках.Кураторами программ 14 направлений стали журналист и телеведущий Владимир Познер, дирижер Теодор Курентзис, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, искусствовед Николай Палажченко, генеральный директор медиахолдинга "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина, президент Altcommunication Group Егор Альтман, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, создатель платформ Dombook и bnMAP Ирина Доброхотова, основатель телеграм-канала @blockchainrf Ани Асланян.#RCW#RCW_2020 #RCW_паркгорького #Российскаякреативнаянеделя #RCW_программа#creativebusinessforum