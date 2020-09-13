В ходе обследования места жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство – гашиш...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Задонском проезде задержали 32-летнего жителя столицы.В ходе обследования места жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятым является наркотическое средство – гашиш, общей массой более 80 граммов, а также наркотическое средство – каннабис (марихуанна), массой около 1 грамма.По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22