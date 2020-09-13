На улицы белорусских городов вновь вернулось насилие со стороны силовиков. Политолог объяснил природу этого явления.

На улицы белорусских городов вновь вернулось насилие со стороны силовиков. Политолог объяснил природу этого явления.Александр Лукашенко решил использовать прежнюю тактику подавления протеста. В стране начали происходить аресты людей, которые выступают против действующей власти.Кроме того, ОМОНовцы вернулись на улицы и с новой силой начали проявлять агрессию по отношению к протестующим.Известный политолог Павел Усов заявил, что это связано с безразличием властей по отношению к тому, как их действия выглядят для мировой общественности.Усов отметил, что происходящее напоминает тактику большевиков, проводивших красный террор. Власти уже не заинтересованы в том, что создавать картину хоть какой-то легитимности. На данный момент Александр Лукашенко преследует лишь одну цель – сохранить в своих руках власть любой ценой.Силовики готовы одинаково жестоко действовать с рабочим классом, женщинами и студентами. Политолог отметил, что репрессивные меры обострились аккурат перед визитом Батьки в Сочи.По мнению Усова, Лукашенко хочет показать сохранил полный контроль над происходящим. Последний диктатор надеется, что в этом случае Москва не станет выставлять ему ультиматум.При этом, как отмечает эксперт, Александр Григорьевич все равно выглядит беспомощным. По этой причине массовые аресты в стране возобновились.