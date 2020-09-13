Возбуждено 112 административных дел

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, по результатам проверки соблюдения законодательства при использовании межрегиональных, региональных, муниципальных программ газификации жилищно-коммунального комплекса, промышленных и иных организаций обнаружено более тысячи нарушений.В итоге внесено 399 представлений, наказано 165 лиц, возбуждено 112 административных дел, 1 материла проверки направлен в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Выявлено, что в результате недостаточной и неэффективной координации департамента ЖКХ Владимирской области по исполнению программы газификации есть несоблюдение этапов и сроков её реализации. Также газораспределительными организациями допускались нарушения сроков выдачи технических условий на подключение частных домов к сетям газоснабжения, заключения договоров на технологическое присоединение к газопроводам и их исполнения.