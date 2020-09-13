В этот день поговорят о важных осенних традициях, урожайных мудростях и секретах красоты.

Сегодня в 13.00 в парке «Загородный» состоится традиционное событие «Бабье лето в Деревне Дуралеевка»!Настраивайтесьвеселиться и принимать участие в различных конкурсах. Как и в прошлые года, встречают гостей в душевной «Деревне Дуралеевка». Одним из главных музыкальных событий дня станет концертная программа «Русская душа» в исполнении Театра фольклора «Разгуляй». За творческое настроение в этот день отвечают и прекрасные мастерицы - гостей ожидает «Осенний мастер-класс» и «Урок живописи на свежем воздухе».В этот день поговорят о важных осенних традициях, урожайных мудростях и секретах красоты.