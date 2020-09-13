Особенным подарком для всех участников и гостей фестиваля стал моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!».

В Москве, в Центральном музее Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. («Музее Победы») состоялись заключительные мероприятия семейного фестиваля «Живая память», в котором приняли участие представители военно-патриотических, ветеранских общественных организаций Владимирской области, комитета по социальной политике областной администрации.Художественным руководителем фестиваля, председателем жюри является Народный артист СССР, Герой труда Российской Федерации Василий Лановой. Главная цель фестиваля – сохранение памяти о Великой Отечественной Войне и воспитание молодёжи в духе патриотизма через искусство, посвящённое военной теме.Профессиональное жюри конкурса – известные деятели искусства: народные и заслуженные артисты, режиссёры – отбирали лучших претендентов, которые приехали в Москву на финальные мероприятия фестиваля. Кроме того, было открыто зрительское голосование – «Народное жюри». На конкурс свои работы прислали 3536 участников, и которых были отобраны 17 победителей.Конкурсная программа фестиваля проходила с марта по май 2020 года и делилась на два этапа: «заочный» и «очный». Конкурс проводился открыто, к участию допускались все желающие – как самодеятельные, так и профессиональные творческие коллективы и солисты из всех регионов России. Этот многоплановый и многожанровый проект привлёк к участию авторов-исполнителей, семьи, детей и молодёжь. Особенным подарком для всех участников и гостей фестиваля стал моноспектакль Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!».