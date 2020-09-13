А по итогу будет сделан один общий клип, который запустят на федеральном уровне в День спасателя МЧС России в декабре.

Сегодня владимирские спасатели примут участие во всероссийском танцевальном флешмобе, посвящённом 30-летию МЧС России. На обзорной площадке Пушкинского бульвара будет сниматься танцевальный клип — 20 человек в боевых комплектах пожарных станцуют под энергичную и позитивную музыку. Такие же акции состоятся во всех субъектах страны. А по итогу будет сделан один общий клип, который запустят на федеральном уровне в День спасателя МЧС России в декабре.