Спустя почти 300 лет наша земля по прежнему славится сильными людьми, настоящими богатырями. И сегодня вместе с Александром Сыпченко заглянем в гости к одному из сильнейших атлетов современности, чемпиону мира по силовому экстриму, нашему земляку Александру Лысенко.

Спустя почти 300 лет наша земля по прежнему славится сильными людьми, настоящими богатырями. И сегодня вместе с Александром Сыпченко заглянем в гости к одному из сильнейших атлетов современности, чемпиону мира по силовому экстриму, нашему земляку Александру Лысенко. В спорте побеждает не сила и выносливость, а характер, считает Александр Лысенко. Ровно 5 лет назад он, одолев 40 лучших атлетов земли, стал чемпионом мира по силовому экстриму. Тогда о богатыре из Владимирской области узнал весь мир. "Кантовка" покрышки весом 360 килограммов или подъем огромного камня,- ему по плечу абсолютно все. Даже тянуть на себе многотонную фуру или самолет. Соревнования силачей с каждым годом становятся все популярнее. Во время проведения первенства планеты в Огайо спортсмен познакомился с его организатором, самим Арнольдом Шварценеггером. Голливудкий актер был с детства кумиром Александра. Настоящим примером во всемАлександр Лысенко, чемпион мира по силовому экстриму:- Пообщавшись, обычный нормальный человек без всяких там каких-то замашек и прочего, то есть адекватный вполне по общению и по юмору, по всему.Несмотря на свои внушительные данные: рост 192 сантиметра и вес около 160 килограммов - Александр очень добрый и спокойный человек. Успешный спортсмен еще и заботливый отец. Его дочери Варваре уже 12 . Она любит рисовать и занимается самбо, в этот спорт ее привел папа. Раньше многие одноклассники пытались задеть девочку, но дочка чемпиона всегда могла постоять за себяВарвара Лысенко, дочь Александра Лысенко:- Мальчики иногда конечно в начальной школе обзывались, но сейчас они меня боятся , потому что знают, что я могу очень сильно ударить.В тренажерном зале Александр занимается 4 раза в неделю. Правда, после операции на плече нагрузка не очень большая. Сейчас все упражнения направлены на восстановление формы.Чемпионская программа довольна проста и рассчитана на все группы мышц.Александр Лысенко, чемпион мира по силовому экстриму:- Один день день делаешь ноги, спина. Их чередуешь, добавляешь жимы и соответственно когда какой жим, узкий, обычный либо под наклоном когда уже добавляешь бицепс, трицепс, плечи.В ближайших планах Александра проведение фестиваля "Богатырские игры-2020". Он не только является организатором, но и сам принимает участие во всех дисциплинах. В этом году праздник спорта пройдет 19 и 20 сентября на Соборной площади Владимира. А игры 21 года года будут носить имя святого Александра Невского. Выбор очевиден - владимирский князь всю жизнь посвятил защите русских земель и даже сегодня остается символом мужества и победы над противником.Александр Сыпченко, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".