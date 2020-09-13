В настоящее время обвиняемый доставлен в город Новый Уренгой для проведения следственных действий.

Сотрудники СОБР регионального Управления Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, задержали 35-летнего мужчину, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.По версии следствия, в Новом Уренгое мама, проверив содержимое приложения в телефоне дочери – ученицы начальных классов, обнаружила переписку с неизвестным мужчиной, длившуюся с декабря 2019 года. Из содержания переписки следует, что мужчина совершил развратные действия без применения насилия в отношении малолетней. Подозреваемого задержали во Владимире сотрудникиРосгвардии. В настоящее время обвиняемый доставлен в город Новый Уренгой для проведения следственных действий.(Фото и видео: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области)