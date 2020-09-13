Всего досрочно проголосовали 28791 избирателей.

В 8.00 во Владимирской области открылись все избирательные участки, началось голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года. В списки избирателей включено 686437 человек.Напомним, в единый день голосования в регионе проходит 71 избирательная кампания. Всего досрочно проголосовали 28791 избирателей. Из них: В областном центре на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать восьмого созыва всего досрочно проголосовало 26006 избирателей. Из них 11-12 сентября – 20993 избирателей.