На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 13 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (9 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Муромском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6709 случаев заболевания (1175 сл. в г. Владимире, 950 сл. в Гусь-Хрустальном, 694 сл. в Петушинском, 635 сл. о. Муром, 590 сл. в Ковровском, 492 сл. в Александровском, 360 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 222 сл. в Кольчугинском, 200 сл. в Меленковском, 167 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 131 сл. в Суздальском, 89 сл. в Камешковском, 82 сл. в Селивановском, 80 сл. в Гороховецком, 69 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.