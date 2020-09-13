Известно, что правонарушителю пришлось заплатить штраф в две тысячи рублей.

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из домов города Коврова местные жители занимались приготовлением шашлыков в мангале на балконе жилого дома.По данному факту сотрудники отдела надзорной деятельности по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам совместно с представителями правоохранительных органов незамедлительно начали проводить проверку. Начальник отделения дознания Александр Чайничков совместно со старшим участковым уполномоченным Николаем Смирновым выехали по указанному адресу. Установлено, что происшествие произошло в одном из домов коридорного типа на улице Социалистической города Коврова. В ходе поквартирного обхода и опроса жильцов данного дома сотрудники МЧС России и полиции установили лицо, причастное к жарке шашлыков в мангале на балконе. - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Владимирской областиИзвестно, что правонарушителю пришлось заплатить штраф в две тысячи рублей.В ведомстве напомнили, что правила противопожарного режима запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир. Подобные действия могут повлечь за собой неотвратимые последствия и угрозу здоровью и жизни. Кроме того, каждая квартира – это неотъемлемая часть многоэтажного жилого дома, в котором проживает большое количество жильцов.(Фото: Город Владимир)