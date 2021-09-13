За июль выплачено 739 млн рублей.

Во Владимирской области за июль семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выплачено 739 млн рублей. За восемь месяцев на перерасчёт подано свыше 43 тысяч заявлений. Выплата одобрена свыше 37 тысячам владимирцев на 2,2 млрд рублей.Напомним, что право на субсидию имеют жители региона, чей средний доход не превышает величину прожиточного минимума – 11093 рублей на человека.Заявления на перерасчёт принимаются с 1 апреля текущего года. При этом доходы родителей должны быть официальными.