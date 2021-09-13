Итоги подведут в конце недели.

Жителей Владимирской области просят выбрать один из трёх вариантов . Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.По поручению губернатора департамент транспорта и дорожного хозяйства опубликовал три предварительных варианта обхода. Проектирование новой автомагистрали планируется начать уже в следующем году.Итак, «Северный дублёр М-7» протяжённостью 49,7 километра. Он следует от начала Южного обхода со стороны Нижнего Новгорода на север с выходом на 270 километр трассы Р-132 «Золотое кольцо». Для его воплощения в жизнь потребуется оборудовать путепровод через проектируемую трассу ВСМ-2.«Северный обход» - 48,2 или 48,4 километра. Дорога начинается перед Южным обходом со стороны Москвы и выходит на Р-132. Заканчиваться проезд будет возле села Спасское-Городище или на 270 километре Р-132.«Восточный обход» - 63,8 километра. Дорога отмыкает в семи километрах от пересечения с трассой «Владимир – Муром – Арзамас», обходит город с восточной стороны, идёт на север с выходом на 277 километр Р-132. Проект предусматривает строительство второго моста через Клязьму.Голосование запущено в . Итоги подведут к концу недели.