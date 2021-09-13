Для владимирских медиков приобрели новые отечественные машины “Лада Ларгус Кросс”. 51 автомобиль поступит в 21 лечебное учреждение региона. Какие поликлиники и больницы оказались в

Для владимирских медиков приобрели новые отечественные машины “Лада Ларгус Кросс”. 51 автомобиль поступит в 21 лечебное учреждение региона. Какие поликлиники и больницы оказались в числе счастливчиков, Белый дом не сообщает. Новая техника была закуплена на сумму чуть менее 50 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Владимирской области». На новеньких универсалах владимирские врачи смогут выезжать