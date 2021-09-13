13.09.2021

2021-09-13 19:15:04

Дауншифтер из Меленковского района рассказал, что такое свобода

Меленковец Игорь Лапшин обрёл безмятежность, став ближе к природе. И здесь у него все удобства. Идем в гости к дауншифтеру с Константином Мироновым.



Идея переехать жить за город у Игоря Лапшина возникла одновременно с покупкой микроавтобуса. Молодой человек переделал его собственными силами. Игорь решил проверить: что же такое дух свободы?



Игорь Лапшин, дауншифтер:



- Вообще Дауншифтинг пошел от Американских автогонок - понижение передачи. То есть понижение передачи жизни, скорости. Городская жизнь, я вам хочу сказать, она такая быстрая, особенно если работа 5\2. Это быстро всё ускоряется, ничего не запоминается, а здесь ты просто кайфуешь от каждого дня.



На берегу реки Унжа Игорь сделал баню из подручных материалов. Теперь у молодого человека нет отбоя от желающих попариться. Самодельный дом на колёсах полностью автономен.



- Энергетика у меня чисто солнечная - это 550 ватт солнечных панелей, которых мне хватает для моих задач, для работы, для монтажа видео, для записи звука, для композиторства - вполне хватает. Пока есть солнце.



Внутри - настоящая квартира-студия. Здесь есть абсолютно все удобства для жизни и работы. Игорь даже начал вести свой канал на YouTube, чтобы показать подписчикам все преимущества вольной жизни. Ролики выходят практически каждый день.



Игорь Лапшин, дауншифтер:



- Варочная панель на две конфорки, которых мне вполне хватает. Есть вода - в багажнике баки на 100 литров, все отлично. Хватает надолго, примерно на неделю. Питьевая вода. Есть различные шкафчики, где я храню еду и всё, что мне надо.



В город молодой человек, правда, возвращается практически каждый день - на тренировки по футболу. Но обязательно вечером возвращается в свою берлогу. Игорь - стоковый композитор. Продает свою музыку на различных фриланс-площадках.



Игорь Лапшин, дауншифтер:



- Здесь проходит процесс монтажа роликов на YouTube. И здесь же я пишу музыку и зарабатываю этим на свою дауншифтерскую жизнь.



Планы поистине грандиозные - с наступлением холодов отправиться наслаждаться красотами осеннего Крыма, черпая вдохновение от путешествия.



Константин Миронов, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".