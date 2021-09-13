13.09.2021

2021-09-13 14:40:05

Дзюдоистки из Владимира покорили Эльбрус

Есть 5642 причины взойти на Эльбрус, говорят альпинисты. А вы хотите покорить эту вершину и самого себя? Подумайте пока, а мы расскажем, как это удалось дзюдоисткам из Владимира.



Лиза и Настя Смолины - дзюдоистки и танцовщицы с генетической предрасположенностью к спорту: победительницы чемпионата области по дзюдо, призеры международных соревнований. Для них восхождение на Эльбрус - новая победа на самом высоком уровне сложности. Из числа тех, кто покорил эту вершину, женщины составляют лишь 30%. И когда отец предложил девочкам отправиться в экспедицию, они не сомневались.



Лиза и Настя Смолины, путешественницы:



- Когда мы начинали подниматься, мы поднимались в темноту. И складывалось ощущение, что мы не дойдем. Там большие спуски, и было ощущение, что можно упасть.



- И также за погоду было страшно. Конечно, нам повезло с ней. У нас было солнечно, не было ветра, но неделю до нас как раз-таки был снегопад, туман, не было ничего видно.



- Для меня было самое страшное - не подняться.



Ледовые трещины, переменчивая погода и горная болезнь, - лишь часть испытаний на Эльбрусе. Для новичков восхождение на Эльбрус считается физически тяжелым, но легким технически. При этом каждый год здесь гибнут и исчезают без вести альпинисты. Отсюда строгие правила подготовки: акклиматизация и тренировочные выходы.



Василий Смолин, отец спортсменок, мастер спорта России по дзюдо:



- Не так сильно влияет спортсмен - не спортсмен. Это просто восхождение. Это акклиматизация. И нахождение на такой высоте не каждый спортсмен выдержит.



"Основа подготовки к восхождению - бег и аэробные нагрузки", - говорит дедушка девочек Василий Смолин, он как раз руководил этим процессом. У них это были дистанции в 12 и 16 километров. А после - углубленное медобследование.



Василий Смолин, дедушка спортсменок, основатель и директор ДЮСШ "Дзюдо-88", заслуженный тренер России:



- Принцип волнообразия: потренировался, нагрузился - разгрузись, восстановись, проверь свой организм, морально-волевую, психологическую подготовку, и уже на чашу весов ставишь, а есть у тебя в душе это стремление, желание?



В сентябре известный бильярдист Юрий Пащинский установил на Эльбрусе мировой рекорд и попал в "Книгу рекордов России". Он не только поднялся выше четырех тысяч трехсот метров - на это у него ушла неделя, но и сыграл на вершине бильярдную партию, забив 8 шаров с разбоя пирамиды. В своем Инстаграме он рассказывает, как много пришлось тренироваться перед восхождением. При недостаточной акклиматизации могут начаться гипоксия, головная боль и обезвоживание. А тут ещё и меняющаяся в течение пяти минут погода!



Василий Смолин, отец спортсменок, мастер спорта России по дзюдо:



- Жили, скажем так, в лагерных условиях, как принято считать - в строительных вагончиках. Все дни до штурма - финальное восхождение на Эльбрус называется ночь или день штурма - у нас была плохая погода, и когда мы пытались подняться на скалы Пастухова, наша группа не дошла.



На следующий день снова в штурм. И длился он...10 часов, пока не добрались до самого пика - высота 5642 километра.



Василий Смолин, отец спортсменок, мастер спорта России по дзюдо:



- Видел счастливые лица, как фотографировались, но, на самом деле, эти улыбки натянуты. На этой высоте ты находишься на фоне такой утомленности, такой усталости. На самом деле, это очень тяжело. Местные друзья говорили так: "Мы очень рады, что Эльбрус вас пустил и Эльбрус вас отпустил".



Девочки с отцом не соглашаются.



Лиза и Настя Смолины, путешественницы:



- Очень красиво и можно было насладиться видами. И ещё, когда мы поднимались, был рассвет. Вот мы сейчас поднялись на гору и нам захотелось ещё и ещё подниматься, потому что это ощущения непередаваемые.



Сезон восхождений на Эльбрус длится с весны до середины осени, лучшие месяцы - август и сентябрь. Так что время на подготовку все ещё есть. До встречи на горной вершине!



Любовь Истратова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".