Игорь Марков заявил, что на Владимире Зеленском закончится проект самостийности Украины.

Игорь Марков заявил,что на Владимире Зеленском закончится проект самостийности Украины.Верховной рады. В эфире телеканала "Россия-1" онвысказал свое предположение относительно будущего Украины и президентстваВладимира Зеленского. Политик заявил: "на президенте Зеленском Украиназакончится".Эксперт считает, что такой расклад выгоден Западу. Также ондобавил, что Зеленский – пример того, что руководить страной может каждый. Хотьто и написано в Конституции, такой подход к политике неверен, так как в этой профессиинеобходимо развиваться и обучаться, как и в любой другой. "Тогда зачем всяполитическая элита в любой стране мира, когда раз в пять лет любого чепушилу избрали,и всё, и будем жить себе припеваючи? " – считает Игорь Марков.По словам политика, успешность Зеленского ставит подсомнение деятельность всей политической элиты в целом. Марков добавляет, чтотакого расклада не допустит, в первую очередь, Запад. Еще он предполагает, чтопри крахе Украины для России тоже последует урон.Ранее в адрес Владимира Зеленского высказался глава союза КВН Александр Масляков. Он прокомментировал заявлениебывшего подопечного о возможной войне России и Украины. Масляков назвалЗеленского марионеткой и жестко раскритиковал его. Также он отметил, что несравнивает политические заявления нынешнего президента братской страны сшутками из КВНа.